Chieti, scomparsa maestra di 34 anni

20:12 - Da venerdì mattina non si hanno più notizie di Eleonora Gizzi, di 34 anni residente a Vasto, in provincia di Chieti. Le forze dell'ordine e i volontari del gruppo comunale della Protezione civile del paese sono impegnati nelle ricerche della donna, sprovvista sia di documenti sia di telefono cellulare. Al momento della scomparsa, la donna, che di professione fa l'educatrice in un nido, indossava un giubbotto, pantaloni neri e una sciarpa verde.

Molto nota in paese non solo per la sua professione ma anche per il suo impegno come volontaria nel mondo della disabilità, Eleonora Gizzi si sarebbe allontanata a piedi. "Sicuramente è disorientata", dicono familiari e amici che lanciano un appello nella speranza che qualcuno possa dare loro informazioni utili al ritrovamento della maestra.



L'ultimo avvistamento risale alle 12 di venerdì nel quartiere San Michele, a Vasto. La donna camminava a piedi in direzione di San Salvo (Chieti).