Aborto, Emma Bonino: Don Piero non insulta me ma milioni di donne

"Gli insulti qualificano chi li fa non chi li riceve e, comunque, immagino che questo Don Piero abbia fatto il mio nome per rappresentare milioni di donne che hanno subito in un modo o nell'altro il trauma dell'aborto. L'offesa quindi non l'ha rivolta a me ma a milioni di donne italiane". Così Emma Bonino replica a Don Francesco Pieri che, sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Ha più morti innocenti sulla coscienza Totò Riina o Emma Bonino?".