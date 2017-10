A Napoli tornano i rifiuti in centro, e i turisti si fanno i selfie come souvenir

Cumuli di scatoloni, materassi lerci, pezzi di polistirolo, stracci vecchi: è una "cartolina" da Napoli, una di quelle che non si vedevano da un po', diventata virale in poche ore. Siamo in pieno centro storico, in vico Pallonetto a Santa Chiara, rione Santa Lucia. A colpire, oltre la "munnezza" in strada, sono i turisti in posa: tre donne, espressione sorridente, sullo sfondo spazzatura e degrado. Uno scatto come souvenir.