Corre senza limit i, violando consapevolmente il codice della strada. Una Go Pro sul casco a riprendere il tachimetro, un'altra ad inquadrarlo mentre si esibisce nei suoi azzardi spericolati. Si fa chiamare Max Wrist ma sembra più un brand che un nome reale. Non si conosce, infatti, l'identità dell'uomo in sella alla moto. Ora è arrivato anche in Trentino , e la sua presenza preoccupa perché potrebbe essere un serio pericolo per chi viaggia e non è preparato ad incontrare una scheggia sulla strada.



Il video, divenuto in poche ore un fenomeno virale, non ha raccolto, però, molti elogi nei confronti dello spericolato "pilota". Anzi, non sono stati proprio risparmiati gli insulti violenti. "Complimenti! Corri, corri tanto te ne freghi degli altri! Se vuoi correre vai su un circuito non su una strada normale" è forse il commento più educato che gli rivolgono gli italiani ai quali non sono piaciuti le sue prodezze, interpretate come un gesto pericolosissimo e irresponsabile.



Si presume che dietro all'anonimato di questo personaggio inafferabile ci sia solo business. Una strategia di marketing, insomma, per incuriosire la gente e vendere gadgets e accessori online.