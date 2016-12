A 3 anni morì soffocato da un hot dog all'Ikea, la madre: "Vogliamo giustizia"

21:19 - "Vogliamo giustizia - dice con le lacrime agli occhi -. Non possono chiudere un'inchiesta senza neanche aver sentito le persone che hanno avuto un ruolo chiave in questa vicenda". A parlare, dopo l'ordinanza del gip di Roma che ha archiviato l'inchiesta sul decesso deli figlio, è la madre del bimbo di 3 anni soffocato da un hot dog mentre era con la famiglia al ristorante Ikea a nord di Roma. Il personale dell'azienda, stando a quanto scrive il giudice, ha agito correttamente e quindi non ci sono motivi per procedere. Una decisione che ha lasciato senza parole la famiglia del piccolo, con mamma Alessia che non riesce a darsi pace.