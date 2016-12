Yara, Bossetti e la moglie erano in crisi

12:15 - Nessun rapporto idilliaco o relazione coniugale all'insegna del dialogo: tra Massimo Bossetti - 44 anni, in carcere con l’accusa di aver seviziato e ucciso la tredicenne Yara Gambirasio - e la moglie non c'è stato nessun contatto telefonico nei dieci giorni antecedenti al delitto e nei sei successivi. I tabulati esaminati dai carabinieri del Ros dimostrano che tra il muratore di Mapello e la moglie Marita Comi, 40 anni, per 16 lunghissimi giorni non c’è mai stato neppure una telefonata o un sms. E la distanza comunicativa tra i due coniugi è ritenuta assai importante dagli investigatori e dagli inquirenti perché non va dimenticato che la morte della ragazzina è un delitto a sfondo sessuale.