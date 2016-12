9 marzo 2014 Tragedie familiari, da Cogne a Lecco Edlira Dobrushi come Anna Maria Franzoni e Daniela Falcone. Continua a crescere l'elenco delle madri protagoniste di efferati delitti familiari. Il cardinale Scola ha commentato l'ultimo massacro di Lecco: "Episodi terribili che si ripetono" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:58 - "Terribili uccisioni che si ripetono nelle nostre terre": fa sentire la sua voce l'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, dopo la serie di omicidi, con vittime, donne e anche bambini, avvenuti nelle ultime settimane: "Come non avere - aggiunge - il cuore trafitto per l'odierna tragedia di Lecco?". L'ultimo in ordine cronologico dei terribili delitti in cui le madri sono le protagoniste macabre. Tragedie che rendono quanto mai moderno il mito di Medea. Da Cogne a Cosenza fino all'ultimo di Lecco.