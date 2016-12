13 maggio 2014 Tragedia Lampedusa,aperta inchiesta Alfano: l'Europa intervenga e ci aiuti Il ministro: "La Ue si occupi dell'operazione Mare Nostrum o lasceremo andare via i migranti. Il diritto d'asilo non vale solo per l'Italia". I 17 corpi arrivati a Catania sulla nave Grecale: tra loro 12 donne, una incinta, e 2 bimbe Tweet google 0 Invia ad un amico

01:45 - E' salito a 17 il numero dei corpi recuperati dopo l'ennesima strage di immigrati avvenuta lunedì a 40 miglia dalle coste della Libia. Le salme sono arrivate nel porto di Catania a bordo della nave Grecale, assieme a 206 sopravvissuti. Stando al racconto dei naufraghi, sull'imbarcazione ci sarebbero state circa 400 persone. Il ministro Alfano: "L'Europa intervenga. Oppure li lasciamo andare". E la Procura di Catania apre un'inchiesta.

Le vittime del naufragio sono 12 donne, di cui una incinta, due bimbe, una di pochi mesi e una di non più di due anni, e tre uomini. Secondo quanto riferito dal comandante della nave Grecale, Stefano Frumento, non è chiaro il numero dei dispersi: "I racconti dei sopravvissuti non sono convergenti, ma quel tipo di imbarcazione solitamente porta 200-250 persone". "E' però difficile - ha aggiunto - dare un cifra ufficiale e le ricerche continueranno. Il barcone si è capovolto ed è affondato rapidamente. I soccorsi sono stati immediati ed è stata una fortuna, anche se il termine non è quello adeguato".



Alfano: "L'Europa intervenga" - Duro l'intervento del ministro dell'Interno Angelino Alfano che a Bruxelles manda questo messaggio: "L'Europa ha due strade: o viene qui e issa la bandiera europea sull'operazione Mare Nostrum oppure una volta che avremo definito lo status dei migranti e accertato che hanno diritto alla protezione e che vogliono andare in altri Paesi, noi li lasceremo andar via. Il diritto di asilo è sacrosanto ma non si può esercitare solo in Italia".



Inchiesta per omicidio colposo - Sul naufragio la Procura distrettuale di Catania ha aperto un'inchiesta ipotizzando i reati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Nel capoluogo etneo si stanno intanto approntando i sistemi di accoglienza per i superstiti, con interventi coordinati dalla Prefettura. Sono stati già pre-allertati la Protezione civile e le associazioni di volontariato di diversi settori.



Ue, Malmstrom: "Telefonata costruttiva con Alfano" - "Ho appena avuto una conversazione telefonica costruttiva e aperta col ministro Alfano, cui ho espresso ancora una volta le mie condoglianze per i recenti tragici eventi e la riconoscenza della Commissione Ue per l'eccellente lavoro che l'Italia sta facendo per assistere i migranti e salvare vite umane", ha detto il commissario europeo Cecilia Malmstrom.