24 aprile 2014 Thyssenkrupp, il presidio dei parenti delle vittime davanti alla sede della Cassazione E' atteso il verdetto della Corte suprema sulla tragica morte dei sette operai dello stabilimento di Torino, avvenuta la notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:09 - I parenti dei sette operai dell'acciaieria Thyssenkrupp di Torino, morti nel rogo del dicembre del 2007, sono arrivati davanti alla sede della Cassazione con degli striscioni nei quali chiedono giustizia per la tragica morte dei loro cari. Intanto stanno per iniziare le udienze a porte chiuse in Camera di Consiglio. L'udienza sulla vicenda dovrebbe prendere l'avvio tra circa un'ora. Il verdetto è atteso in serata.