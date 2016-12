Shoah, oggi la Giornata della Memoria Colle: "Miserabili le minacce di Roma"

Nel 69esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, si celebra la Giornata della memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Dura presa di posizione del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, riguardo le teste di maiale recapitate alla comunità ebraica di Roma nei giorni scorsi: "Miserabili provocazioni". Il premier, Enrico Letta: "Mai più indifferenti, difendiamo la verità".

15:39 L'Ue: "Negazionisti, Italia ancora senza norme"

Il commissario europeo alla giustizia, Viviane Reding, bacchetta l'Italia nel Giorno della Memoria: "Ci sono ancora venti paesi in Europa, tra cui l'Italia, che non prevedono norme per sanzionare il negazionismo sui crimini contro l'umanità, in particolare quelli, come l'Olocausto, commessi dalle potenze dell'Asse durante la Seconda guerra mondiale". La Reding ha lanciato un appello agli Stati membri affinché agiscano "per trasporre pienamente la decisione quadro europea del 2008 contro razzismo e xenofobia e assicurare che sia applicata sul campo".

15:33 Boldrini: "Stato combatta discriminazioni"

Le Istituzioni devono combattere "una battaglia quotidiana contro l'antisemitismo, il razzismo e le mille forze di discriminazione contro i tanti possibili diversi". Lo ha detto, parlando alla Camera, Laura Boldrini. Il presidente di Montecitorio ha indicato "l'indifferenza come l'aspetto più inquietante e subdolo della storia di ieri come di oggi".

12:26 Napolitano: "Vigilare contro l'antisemitismo"

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, durante le celebrazioni della Giornata della Memoria ha invitato a mantenere la "vigilanza contro ogni insorgenza di antisemitismo, comunque camuffato" ma anche contro tutti "gli innocenti e gli indifesi di sempre" tra cui anche "gli stranieri".

12:12 Minacce a Roma, Napolitano: "Miserabile provocazione"

"Gli insulti e le minacce contro la sinagoga di Roma e altri luoghi della comunità ebraica sono una miserabile provocazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della Giornata della Memoria e riferendosi alla testa di maiale recapitata agli ebrei della Capitale. "Gli autori non hanno nulla a che vedere con Roma e i romani", ha aggiunto Napolitano condannando "ogni forma di antisemitismo".

11:49 Shoah, Renzi: "Non accada più"

11:35 Letta: "Vigilare contro il negazionismo"

"Il Giorno della Memoria, commemorazione della tragedia della Shoah, è un fermo richiamo alla vigilanza contro ogni rigurgito negazionista e antisemita, contro il male dell'indifferenza, nella scuola, nella società, nella politica". Lo scrive il premier, Enrico Letta, nel suo intervento in occasione del Giorno della memoria. "E' un invito a diventare tutti testimoni - sottolinea il premier - uno sforzo collettivo per lottare quotidianamente contro l'oblio con cui i nazisti volevano coprire i loro crimini".

11:33 Letta: "Difendere verità, mai più indifferenza"

"Il dovere della memoria non si conclude col Novecento: oggi tocca alla mia generazione, nata dopo la seconda guerra mondiale, fare tesoro delle testimonianze dei sopravvissuti, difendere la verità storica, e soprattutto educare i giovani a non rimanere mai più indifferenti". Lo afferma il premier, Enrico Letta, in un messaggio che compare sull'home page del sito del governo in occasione della Giornata della Memoria.

11:29 Bonino: "Il crimine peggiore nella storia dell'umanità"

"In occasione della Giornata della Memoria esprimo alla comunità ebraica il mio sentimento di forte vicinanza e partecipazione nella commemorazione delle vittime della Shoah, il crimine peggiore nella storia dell'umanità compiuto con lucida e consapevole determinazione". Lo ha detto in una nota il ministro degli Esteri, Emma Bonino.