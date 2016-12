Padova la città dei divieti

18:19 - Basta bivacchi, basta feste di laurea con lancio di uova e di farina. Commettono reato pure i lavavetri. E ancora: bandito "l'accattonaggio petulante e il racket della questua, il campeggio in zone non autorizzate, l'occupazione abusiva di immobili pubblici e il sovraffollamento di quelli privati". Sono le misure dettate da Maurizio Saia, l'assessore sceriffo che vuole ripulire la sua città. Controlli rigorosi, da ora in poi, su tutte le case assegnate agli immigrati, attenti imbrattatori con lo spray, e in città da oggi si beve solo al bar: le alcoliche riunioni nelle piazze son proibite. Ma l'associazione Antigone solleva dubbi sulla validità costituzionale dei divieti.