Napoli, consigliere comunale trova 850mila euro e li restituisce

13:42 - "Non avevo bisogno dell'episodio della restituzione di 850mila euro per sapere che il nostro consigliere comunale di Napoli Antonio Luongo è persona onesta, seria e responsabile. Lo sapevo già. Gli faccio complimenti sinceri per questo gesto che, oltre a testimoniare le sue qualità personali, aiuta a riavvicinare l'opinione pubblica e chi riveste incarichi istituzionali". Lo afferma Nello Di Nardo, segretario regionale di Italia dei Valori, commentando l'episodio che ha visto protagonista Luongo.

Il consigliere ha trovato, davanti alla sede del Consiglio comunale, un borsello che riportava il nome di una banca e contenente 850mila in assegni circolari e lo ha restituito al direttore della filiale. "Il gesto di Antonio Luongo è significativo anche in altro verso: dimostra la qualità di quanti sono rimasti nel nostro partito, dopo le defezioni che abbiamo vissuto negli ultimi tempi. E' l'esempio delle tante persone perbene che animano Italia dei Valori a Napoli e in Campania" aggiunge Di Nardo.