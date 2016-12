Meteo: sabato sera all'insegna di rovesci e temporali, domenica di sole

13:11 - Tempo stabile un po' su tutta l'Italia fino alla sera a causa dei rovesciamenti di aria fredda che dai rilievi si porteranno alle pianure a partire dal Nordovest. Sabato all'insegna dell'instabilità quindi che favorirà la formazione di numerosi temporali al Nord e in gran parte del Centro. Instabilità che durerà fino a domenica: il sole schiarirà il cielo in gran parte del Paese, rischio di temporali sparsi solo all'estremo Nordest.

PREVISIONI DI OGGI (VENERDI') In mattinata un po' di nuvolosità al Nordest e nelle regioni centrali, in parziale diradamento. Nel pomeriggio qualche temporale isolato su Alpi, Prealpi, Appennino centrale e settentrionale. Ampie schiarite sulle Isole, al Sud e sulle coste, specialmente quelle tirreniche. I temporali tenderanno verso sera a estendersi alla pianura piemontese e tra sera e notte a gran parte del Nordovest, compresa Liguria ed Emilia occidentale. Temperature massime quasi ovunque in crescita: giornata molto calda sulle Isole. Tra le città più calde oggi Sassari con 33 gradi, Alghero, Trapani, Palermo, Catania con 31 gradi e Cagliari, Messina, Reggio Calabria, Bolzano con 30 gradi. Per Olbia, Taranto, Lecce, Lamezia, Roma, Rieti, Perugia, Grosseto, Firenze, Verona, Bologna sono previsti 29 gradi, per Bergamo, Brescia, Cuneo, Milano, Piacenza, Trento, Treviso, Udine, L’Aquila, Pescara, Pisa, Viterbo, Bari, Brindisi, Catanzaro, Crotone, Napoli 28 gradi, per Novara, Torino, Trieste, Venezia 27 gradi, per Aosta, Genova, Imperia, Rimini, Campobasso 26 gradi e per Ancona 25 gradi. Venti per lo più deboli.



SABATO INSTABILE AL CENTRONORD Sabato prevalenza di tempo bello al Sud e nelle Isole con solo qualche rovescio isolato possibile sul nord della Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, con rovesci e temporali diffusi già dal mattino al Nord; nella seconda parte della giornata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi su Piemonte, Liguria e ovest della Lombardia, ancora maltempo al Nordest. Temporali anche su Toscana, Umbria, zone interne del Lazio, Marche, Abruzzo. Nuvolosità in aumento al Sud con qualche rovescio o temporale in serata anche su Basilicata e Puglia. Temperature massime in diminuzione al Nord, in crescita invece nelle regioni meridionali e in Sicilia. Domenica al mattino schiarite al Nordovest, sul settore tirrenico, in Calabria e nelle Isole. Nubi irregolari altrove con occasionali piogge su Friuli Venezia Giulia, Polesine e Marche. Nel pomeriggio il rischio di locali e brevi temporali sarà confinato sull’estremo Nordest, sul versante adriatico dell’Appennino centrale e nelle zone interne della Puglia. Attenuazione del caldo al Sud e aumento dei valori sulle regioni settentrionali e sull’alta Toscana.



TEMPO VARIABILE E INSTABILE AL NORD Con l’inizio della nuova settimana avremo ancora condizioni di variabilità e instabilità concentrata più che altro al Nord fino a martedì, con un possibile coinvolgimento mercoledì anche del Centro.