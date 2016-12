20 aprile 2014 Meteo, Pasqua al sole quasi ovunque

10:34 - A Pasqua e Pasquetta tempo nel complesso buono al Centrosud fra sole e temporanei annuvolamenti. Per il Nord la giornata di domenica sarà discreta e variabile con qualche acquazzone soltanto tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il tempo sulle regioni settentrionali vedrà però un peggioramento tra la sera e la notte. Per Pasquetta tempo instabile al Nord e alta Toscana, mentre nel resto del Centrosud non mancheranno sole e temperature gradevoli.

Le previsioni per domenica 20 aprile - Al mattino cielo da poco nuvoloso a nuvoloso in tutto il Paese, con qualche debole pioggia solo su Friuli e alto Veneto. Nel pomeriggio prevalenza di cielo poco nuvoloso su Emilia, Romagna, coste centrali adriatiche, Sud Peninsulare e Sardegna; in generale nuvoloso o molto nuvoloso altrove, con qualche breve ma improvviso acquazzone su Alpi, Prealpi, Friuli e pianura veneta.



Tra sera e notte tendenza a un peggioramento prima al Nordovest, più tardi anche sul Nordest a cominciare dall'Emilia. Nella notte piogge e rovesci sparsi sul Nordovest e sull'Emilia, in successiva estensione al Veneto. Moderati venti meridionali su Ionio e Basso Adriatico.



Temperature in aumento - Dopo il calo termico registrato nella giornata di sabato a causa del maltempo, domenica le temperature massime saranno quasi ovunque in crescita e gradevoli. In particolare la Sicilia sarà la regione più calda, per la risalita di aria di origine nordafricana. Previsti 19°C a Bergamo, Milano, Firenze, Treviso, 20°C a Bologna, Trento, Bolzano, Verona,Roma, Napoli, 21°C a Catanzaro, 22°C a Brindisi, Messina, Cagliari, 23°C a Olbia e 24°C a Palermo.



Le previsioni per il lunedì di Pasquetta - La giornata di Pasquetta sarà bella e soleggiata in gran parte del Centrosud e con temperature gradevoli. Tempo molto instabile invece al Nord e alta Toscana, zone in cui ci sarà infatti un alto rischio di pioggia, soprattutto al mattino, anche sotto forma di rovesci. Dal pomeriggio al Nordovest le piogge tenderanno ad esaurirsi, con l'instabilità che si concentrerà tra alta Toscana e regioni Nordest (Emilia Romagna, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia). In serata fenomeni in esaurimento anche al Nordest.



Le temperature saranno in calo al Nord mentre si registrerà un ulteriore aumento al Centrosud, con valori diffusamente superiori ai 20°C con punte fino a 25-26°C al Sud e Sicilia. Soffieranno ancora venti di Scirocco sul medio- basso Adriatico.



La tendenza per la prossima settimana - Martedì sarà una giornata di tempo stabile fino al pomeriggio. Le schiarite più ampie e durature si verificheranno al Sud al mattino, su buona parte del Centro e in Sicilia.



Nelle altre zone più nuvolosità anche se non compatta con qualche pioggia isolata al mattino in Sardegna e nel corso del pomeriggio anche su Alpi occidentali, Prealpi, Friuli e Appennino centro-settentrionale. Temperature martedì massime in aumento al Nord e basso Tirreno. Nella notte peggiorerà al Sud con piogge e rovesci in arrivo in Sicilia, Campania Molise e foggiano, a causa dell'arrivo di una perturbazione, in avvicinamento dalla Tunisia, che mercoledì coinvolgerà con una spiccata instabilità anche il resto del Sud, il Lazio e l’Abruzzo. Mercoledì il tempo sarà invece bello e soleggiato al Nord, soprattutto in pianura e in Liguria.



Mercoledì temperature massime in ulteriore aumento al Nord e in calo invece su Abruzzo, basso Lazio e al Sud. Si tratterà di cali temporanei ma anche molto sensibili, nell'ordine di 5-6 gradi in meno. Giovedì seguiranno poi di nuovo rialzi. Mercoledì e giovedì saranno giornate ventose per venti di Maestrale al Sud e Isole. Giovedì giornata di transizione con tempo più stabile, poi alla fine di venerdì un possibile, nuovo peggioramento si affaccerà al Nordovest e in Sardegna.