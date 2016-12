12:11 - La settimana inizia con tempo stabile grazie all'alta pressione. Poi, nei prossimi giorni, l'Italia resterà ai margini dell'anticiclone. Saremo pertanto soggetti ai capricci delle correnti instabili che scorreranno lungo il suo bordo orientale. In particolare, già da domani, una perturbazione (la numero 3 di aprile), accompagnata da aria più fredda, riuscirà ad aprirsi un varco verso i Balcani e l'Adriatico riportando un brusco calo termico.

Nubi e piogge colpiranno in particolare Nordest e Centrosud peninsulare. Rivedremo così la neve lungo l'Appennino oltre i 1000-1400 metri. Il calo delle temperature, nell'ordine dei 4-8 gradi, ci riporterà temporaneamente in un clima marzolino proprio dopo averci fatto assaggiare il tepore tipico del mese di maggio.



PREVISIONE PER OGGI (LUNEDI’) Oggi condizioni di generale bel tempo con schiarite ampie nella maggior parte del nostro Paese. Qualche annuvolamento più compatto potrà insistere fra Sicilia (in particolare settore centro-orientale) e Calabria, dove non si escludono isolati rovesci, e in Friuli Venezia Giulia, anche qui con il rischio di rovesci e temporali, più probabili tra il tardo pomeriggio e la sera. Qualche nube anche sul Veneto, sulla Sardegna, sulla Liguria e sulla Puglia meridionale. Temperature massime quasi ovunque in crescita, con punte fra 18 e 23 gradi. Venti in graduale rinforzo a fine giornata al Nord con arrivo del Föhn nelle vallate alpine.



PREVISIONE PER DOMANI (MARTEDI’) Martedì in mattinata nuvolosità variabile al Nord, molto nuvoloso sulle regioni centrali e nubi in aumento anche su Campania e Puglia settentrionale. Qualche rovescio sparso sull’Emilia Romagna. Rovesci diffusi su Marche e Abruzzo. Rovesci isolati su zone interne della Toscana, Umbria e Lazio. Nel corso della giornata schiarite al Nord, su Toscana, Marche e Umbria. Il maltempo si sposterà verso Sud: rovesci e temporali, anche intensi, interesseranno Lazio centro-meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Quota neve in calo sull'Appennino centrale fino circa 1000 metri. La sera rovesci anche sulla Calabria settentrionale, mentre la situazione migliorerà nel Lazio. Neve fino a 1000 metri anche sull'Appennino meridionale. Temperature in calo ovunque tranne sulle Isole e all’estremo Sud: diminuzione più sensibile nelle aree raggiunte dalla perturbazione. Giornata ovunque ventosa.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA Mercoledì cielo in prevalenza nuvoloso sulle regioni adriatiche e al Sud fino alla Sicilia settentrionale con precipitazioni a carattere sparso e intermittente. I fenomeni saranno più frequenti tra l’Abruzzo, il Molise e la Puglia settentrionale. Non si esclude qualche locale rovescio. Ancora possibili nevicate nelle zone appenniniche tra le Marche meridionali e la Basilicata oltre 800-1000 metri, sulla Sila oltre 1200 metri. La neve potrebbe arrivare anche sui rilievi della Sicilia nord-orientale fino a 1000 metri. Nel resto del Paese tempo buono con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Venti moderati o forti da Nord un po’ su tutto il Centrosud (i venti più intensi investiranno l’Adriatico). Temperature massime in sensibile diminuzione al Sud e nelle Isole, ulteriore lieve calo sul medio Adriatico. In diminuzione anche le minime. Giovedì cielo ancora nuvoloso e tempo instabile con alcune precipitazioni tra l’Abruzzo e il Molise e in gran parte del Sud. Nel resto d’Italia tempo ancora buono e in prevalenza soleggiato. Sarà un’altra giornata ventosa al Centrosud per freddi venti settentrionali. Temperature ancora inferiori alla norma, soprattutto al Centrosud.