Meteo, l'Italia ancora divisa in due: al Sud caldo e sole mentre al Nord piove

13:06 - L'Italia torna nettamente divisa, con situazioni diametralmente opposte fra il Nord e il Sud. Sulle regioni settentrionali, infatti, il tempo sarà molto instabile a causa delle correnti atlantiche, con un elevato rischio di rovesci, mentre al Meridione l'alta pressione di matrice nord-africana garantirà bel tempo e un clima bollente.

Il Centro vivrà una sorta di situazione intermedia con clima caldo e temporanei annuvolamenti accompagnati da isolate precipitazioni. Dopo questa fase, la tendenza per il fine settimana mostra al momento il ritorno a una situazione più tranquilla e uniforme da Nord a Sud con prevalenza di sole e temperature in generale nella norma.



Le previsioni per martedì 19 agosto - Al Nord tempo in peggioramento con il passare delle ore, con rovesci e temporali, a tratti di forte intensità, al mattino soprattutto su Liguria, est Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale e, più isolati, in Toscana; nel corso delle ore fenomeni in estensione a quasi tutto il Nord, tranne le coste dell'Emilia Romagna, con il rischio di forti temporali in serata in Triveneto. Bel tempo nel resto dell'Italia, ma con il passaggio di un po' di nuvole innocue.



Le previsioni per mercoledì 20 agosto - Mercoledì al mattino ancora prevalenza di sole al Centrosud e Isole, con qualche annuvolamento in più sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Più nubi al Nord, solo temporanee schiarite su Piemonte ed Emilia Romagna, possibili piogge su estremo Nordest (sopratutto Friuli Venezia Giulia). Nel pomeriggio sembra profilarsi una fase più tranquilla quasi ovunque al Nord, con più instabilità sui rilievi.



In serata si attiva di nuovo l'instabilità, prima sulle pianure di Piemonte e Lombardia poi sul Nordest (Veneto e Friuli), con il rischio di temporali di forte intensità. Venti più deboli, tranne lo Ionio. Moderati da sud sul Mar Ligure. Temperature in lieve aumento e sopra norma il Centrosud e le Isole.



La tendenza per la settimana - Giovedì saremo ancora interessati dalla coda della perturbazione n.6 che coinvolgerà anche le regioni centrali. Condizioni di instabilità soprattutto nel Triveneto, con delle piogge o dei temporali nel corso della giornata. Tempo instabile anche nelle regioni centrali prima sul versante tirrenico, poi sull'adriatico soprattutto Marche e Abruzzo. Tempo abbastanza soleggiato nelle regioni di Nordovest, all’estremo Sud e nelle Isole (al Sud solo nubi nordafricane di passaggio). Dal pomeriggio ampie schiarite sui versanti tirrenici. Ancora molto caldo all'estremo Sud.



Venerdì instabile nelle zone alpine e prealpine centro-orientali ed estremo Nordest. Andrà meglio al Centrosud, e si profila la tendenza a un weekend con tempo nel complesso buono, con un clima estivo e caldo nella norma. L'ondata di caldo al Sud si esaurirà infatti nella giornata di venerdì.