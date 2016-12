21 aprile 2014 Meteo, Italia divisa in due a Pasquetta:

tempo bello al Sud, instabile al Nord Il Nord Italia risente degli effetti di una vasta area depressionaria estesa su gran parte dell'Europa Occidentale. La giornata sarà quindi dominata dall'instabilità su tutte le regioni settentrionali e sull'alta Toscana

10:34 - Il Nord Italia risente degli effetti di una vasta area depressionaria estesa su gran parte dell'Europa Occidentale. La giornata sarà quindi dominata dall'instabilità su tutte le regioni settentrionali e sull'alta Toscana, mentre al Centrosud il tempo sarà in prevalenza bello. Martedì nubi sparse al Centronord con qualche rovescio sui rilievi e in Liguria; piogge in Sardegna e tra sera peggioramento al Sud e in Lazio, Abruzzo e Molise.

Le previsioni per il lunedì di Pasquetta - A inizio giornata al Sud molte nuvole, ma in rapido dissolvimento, con le ultime piogge sul nord della Puglia e Molise. In alta Toscana e sulle regioni del Nord tempo instabile e cielo quasi coperto ovunque, con piogge al mattino su Valle d’Aosta, alto Piemonte, Lombardia, Emilia occidentale.



Nel pomeriggio bel tempo nel resto del Centro, al Sud e Isole. Al Nordovest piogge più locali e concentrate nelle zone a ridosso dei monti, mentre le zone più instabili, con il rischio anche di possibili rovesci, saranno alta Toscana, Emilia Romagna ed est Lombardia. Piogge sparse al Nordest. Qualche temporale in Appennino. Tra la sera e la notte i fenomeni saranno gradualmente in esaurimento. Venti localmente moderati su Puglia, Ionio e Isole.



Le previsioni per martedì 22 aprile - Martedì al mattino schiarite anche ampie su medio Adriatico, Sud e Sicilia, nubi sparse altrove ma con qualche pioggia isolata solo in Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci possibili ancora in Sardegna, sull'Appennino centrosettentrionale, in Liguria e sulle Alpi occidentali. Nubi in aumento in Sicilia e Calabria con qualche piovasco in Sicilia.



In serata rannuvola sul resto del Sud e in Lazio con piogge e rovesci che entro la notte, oltre alla Sicilia, coinvolgeranno anche basso Lazio, Campania, Basilicata, Puglia settentrionale, Abruzzo e Molise. Il peggioramento è causato dall'arrivo di una perturbazione nordafricana, la numero 5 del mese di aprile. Temperature massime in calo in Sardegna di 1-3 gradi, in rialzo anche di 3-5 gradi al Nord e Toscana.



La tendenza per la prossima settimana - Mercoledì l'Italia sarà ancora una volta divisa in due: il tempo sarà discreto e piuttosto soleggiato al Nord e Sardegna; molte nuvole invece nel resto del Paese con piogge su medio Adriatico, Lazio centromeridionale, Campania e nord Sicilia. Nella seconda parte della giornata, piogge in attenuazione al Centro, con i rovesci che si sposteranno infatti verso il Sud e in particolare su Sicilia, Calabria (settore tirrenico) Basilicata e Puglia. Al Nord ancora tempo bello nel pomeriggio con qualche rovescio probabile solo sulle montagne di Lombardia e Trentino. Temperature in calo nelle zone colpite dal maltempo. Valori in aumento al Nord.



Giovedì tempo complessivamente discreto, a parte qualche rovescio occasionale intorno ai rilievi e al Sud. Nella giornata di venerdì, a partire dal pomeriggio, sembra profilarsi l’arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe portare molte nubi su tutta Italia, con piogge soprattutto al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche. Gli strascichi di questa perturbazione dovrebbero continuare anche nella giornata di sabato.