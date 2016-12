Meteo, in arrivo nuovi temporali al Centronord e temperature in calo

11:38 - Mercoledì giornata fra sole e nuvole, con la perturbazione numero 6 di luglio la quale, in allontanamento verso i Balcani determinerà gli ultimi episodi di instabilità. Tra la sera e giovedì la perturbazione numero 7 di luglio porterà nuovi temporali su parte del Centronord con temperature di nuovo in calo nelle regioni settentrionali, dove si farà sentire un po' di fresco. Venerdì parziale miglioramento del tempo.

Le temperature - Temperature massime in lieve calo su Puglia e Ionio, in leggero aumento altrove. Oggi previsti 32 gradi a Catania, toccheranno i 30 gradi Bologna, Bolzano, Piacenza, Treviso, Verona, Firenze, Grosseto, Rieti, Cagliari, i 29 gradi Aosta, Bergamo, Brescia, Milano, Udine, Venezia, L’Aquila, Perugia, Pisa, Roma, Viterbo, Catanzaro, Reggio Calabria, Olbia, 28 gradi sono previsti per Cuneo, Novara, Torino, Trieste, Pescara, Crotone, Messina, 27 gradi per Imperia, Trento, Bari, Lecce, Napoli, Taranto, Trapani, Alghero, Sassari, 26 gradi per Genova, Rimini, Ancona, Brindisi, Lamezia, 25 gradi per Palermo, 24 gradi per Campobasso e Potenza.



Le previsioni per giovedì - Giovedì in mattinata prevarranno le schiarite su medio e basso Adriatico, Ionio e Isole. Qualche nuvola in più sul Tirreno ma con poche piogge solo nel Lazio. Molte nuvole sul resto del Nord con piogge o rovesci irregolari sul Nordovest, in Trentino, Veneto, Emilia e alta Toscana. Nel pomeriggio fenomeni ancora più irregolari e localizzati al Nord, aumenta l’instabilità sulla Penisola con rovesci o temporali sparsi in gran parte delle zone interne e con il rischio di locali sconfinamenti fino alle coste del Lazio e sul medio Adriatico. Tempo in miglioramento tra sera e notte. Temperature massime in calo di 2-5 gradi al Nord, Toscana a Lazio, in lieve aumento altrove. Venti in prevalenza deboli.



Tendenza: l'alta pressione non rimonta - Nei giorni successivi resteremo ancora nell'ambito di una circolazione non anticiclonica, soprattutto al Centronord. Ai margini dell'alta pressione rimarranno le Isole e il Sud dove il tempo sarà più stabile, caldo e soleggiato. Venerdì ancora instabilità soprattutto pomeridiana al Centronord, sabato instabilità in aumento con la formazione di numerosi temporali al Centronord per il veloce passaggio di una debole perturbazione che poi domenica porterà ancora un po' di instabilità sulle regioni meridionali e a inizio giornata su quelle centrali adriatiche. Deciso miglioramento invece al Nordovest e sul versante tirrenico del Centro. Sabato giornata piuttosto calda al Sud e nelle Isole con punte di 33 gradi, valori estivi al Centro, di qualche grado sotto la norma al Nord. Domenica attenuazione del caldo al Sud e aumento dei valori sulle regioni settentrionali.