Meteo, ancora pioggia nel weekend

10:49 - Fino a martedì il nostro Paese vivrà una intensa fase di maltempo, con nuvole e piogge che coinvolgeranno gran parte delle regioni. Sarà un fine settimana con giornate grigie e piovose al Nord, soprattutto nel Triveneto, mentre da oggi - afferma il meteorologo Daniele Izzo - forti temporali arriveranno all’estremo Sud con la Basilicata e la Calabria che saranno le regioni più colpite.

Al Centro non mancheranno delle schiarite e le piogge saranno più deboli e isolate. Le Alpi centro-orientali continueranno ad essere sommerse dalla neve: nevicate abbondanti sono attese a quote sopra i 1200-1500 metri.



Intanto una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nordovest portando un peggioramento domenica; questa perturbazione è seguita da aria più fredda che proprio domenica darà luogo a un nuovo calo termico sulle Alpi e a venti più freschi di Maestrale in Sardegna.



OGGI FORTE MALTEMPO SU ESTREMO NORDEST E REGIONI MERIDIONALI. ATTENZIONE A CALABRIA , BASILICATA E SICILIA ORIENTALE. RAFFICHE DI SCIROCCO A QUASI 100 KM/H. BREVE TREGUA SU LAZIO E TOSCANA, CON PIOGGE PIU’ INTERMITTENTI



Sabato con nuvole in tutta Italia e con piogge quasi ovunque, eccetto in Val d’Aosta, Piemonte occidentale, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise e Sardegna. Le piogge più intense e diffuse riguarderanno l’alto Piemonte, l’alta Lombardia, il Triveneto, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia orientale. Rischio forti temporali tra Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Neve sulle Alpi orientali oltre i 1200-1500 metri di quota. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, in calo di qualche grado al Sud e soprattutto in Sicilia; nelle regioni meridionali il clima resta insolitamente mite con punte di 16-17 gradi.



Attenzione: insiste un forte vento di Scirocco sull’Adriatico, in Puglia e sullo Ionio con raffiche anche a 90-100 km/h sulle zone ioniche e rischio mareggiate sulle coste esposte; raffiche tra i 60 e gli 80 km/h sull’Adriatico.



RISCHIO VALANGHE AL MASSIMO LIVELLO SUI RILIEVI DEL VENETO E DEL FRIULI



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi (sabato) avremo un rischio valanghe di grado 4 (forte) su Alpi Liguri, Alpi Marittime, rilievi del Trentino Alto Adige e, addirittura, di grado 5 (molto forte)- dunque il massimo su una scala che va da grado 1 a grado 5- sui rilievi del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Prevalenza di grado 3 (marcato) nel resto dell’arco alpino. Il motivo è da ricercare negli abbondanti accumuli di neve fresca cui si aggiungono i forti venti e l’innalzamento delle temperature. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



I VALORI DI MAREA PREVISTI A VENEZIA PER SABATO E DOMENICA



In base ai dati forniti dall’Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree Città di Venezia, ecco i valori di marea massimi e minimi previsti per i prossimi giorni. Sabato 01/02/2014 ore 11:15 max 105cm viabilità pedonale allagata 8 %. Marea sostenuta, codice giallo. Nella notte tra sabato e domenica: marea sostenuta. Codice giallo. Domenica 02/02/2014 ore 01:00 max 105cm viabilità pedonale allagata 8 %. Nella notte tra domenica e lunedi: marea molto sostenuta. Codice arancio.



DOMENICA FORTE MALTEMPO AL SUD. TREGUA AL NORDOVEST. FORTE MAESTRALE IN SARDEGNA



Domenica forte maltempo al Sud, con piogge e rovesci anche temporaleschi in tutte le regioni, più forti in Calabria e Basilicata, dove insisteranno anche nella giornata di lunedì. Al mattino parziale miglioramento al Nordovest e Toscana. Al Centrosud e Sicilia piogge diffuse ma leggermente meno intense sul versante ionico della Calabria. Ricomincerà a piovere sulle regioni del Centro e nel pomeriggio il peggioramento sarà in estensione anche alla Toscana. Tempo buono in Sardegna. Quota neve sulle Alpi in calo in calo fino ai 1000 metri o poco al di sotto. Temperature in calo su Alpi e Centrosud. Ventoso per Maestrale su Isole e basso Tirreno, con raffiche anche di 60-70 km/h in Sardegna. Ancora Scirocco su Ionio e basso Adriatico.



FINO A MARTEDI’ PROSEGUE IL MALTEMPO: PIOGGE INSISTENTE SUL SUD PENINSULARE E AL NORD. TEMPO PERTURBATO NELLA PRIMA SETTIMANA DI FEBBRAIO. DAL 10 POSSIBILE RIMONTA DELL’ALTA PRESSIONE



Lunedì avremo nuvole in gran parte Italia con solo qualche apertura tra Calabria e Isole. Rischio di piogge su tutto il Nord e nel Sud peninsulare. Piogge più irregolari e intermittenti nelle regioni centrali. Le piogge saranno particolarmente insistenti sul Sud peninsulare e al Nord (fenomeni di forte intensità a tratti su Piemonte, Lombardia e Venezie). Attenzione ai possibili rovesci tra Calabria, Basilicata e Puglia. Cadrà la neve sull’Appennino tra i 1000 e 1400 metri di quota Neve sulle Alpi piemontesi e valdostane dai 600 metri e sulle Alpi centro- orientali tra i 70 e i 1100 metri. Sui rilievi della Carnia, nevicate quasi fino ai fondovalle, a 400 metri. In tutto il Centrosud, sull’Adriatico e in Liguria soffieranno venti moderati a tratti forti con lo Scirocco sull’ alto Ionio e la Bora sull’ alto Adriatico. Temperature in lieve calo al Nord e al Sud.



Secondo gli ultimi aggiornamenti anche la prima settimana di febbraio sarà decisamente perturbata sul nostro Paese e vedrà il passaggio di alcune perturbazioni. Il tempo rimarrà così instabile da Nord a Sud e soltanto intorno al 10 di febbraio ci potrebbe essere una rimonta dell'alta pressione che dovrebbe riportare il sole e così anche una tregua da questa lunga fase di maltempo.