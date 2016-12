Meteo: alta pressione ancora per poco In arrivo piogge e temporali

13:11 - Il mese di agosto e, dal punto di vista meteorologico, anche la stagione estiva - afferma il meteorologo Simone Abelli - si concludono con il sole al Centrosud e nuvole sparse in diverse zone del Nord dove è previsto un graduale aumento dell’instabilità per l’avvicinarsi di una perturbazione (la n.1 di settembre) proveniente dal Mare del Nord.

Questo sistema nuvoloso sarà accompagnato da temporali localmente forti che cominceranno a farsi strada soprattutto in serata fra le Alpi e le pianure del settentrione per poi dilagare rapidamente verso il Sud fra lunedì e martedì. Questo peggioramento si configura come quella che solitamente è conosciuta come la burrasca di fine estate, ma visto come è andata quest’anno al Centro e soprattutto al Nord, lo sarà specialmente per le regioni meridionali dove la stagione finora ha fatto maggiormente il suo dovere. A parte gli eventi estremi che potranno verificarsi lungo la Penisola, questa fase sarà caratterizzata da un crollo verticale delle temperature in molte regioni, fino a 10-12 gradi in meno rispetto agli ultimi giorni.



PREVISIONI DOMENICA - Prevalenza di cielo poco nuvoloso al Centrosud, nuvolosità variabile al Nord. In giornata qualche temporale lungo l’Appennino più probabile tra Marche e Basilicata. Al Nord rovesci e temporali sparsi su Alpi centro-orientali e la fascia pedemontana, sull’Appennino emiliano. In serata con l’ingresso del fronte freddo, rapido peggioramento della situazione con temporali localmente forti e rischio di grandinate in gran parte del Nord con maggiore interessamento della Pianura Padana centrale e del Nordest. Di notte la linea temporalesca si sposterà verso sud interessando anche Romagna, Marche e Toscana. Schiarite al Nordovest.



Temperature per il momento senza grandi variazioni, salvo un calo che si comincerà ad avvertire nel settore alpino.



Oggi previsti 23 gradi per Bolzano, 24 per Imperia, Genova, 25 gradi per Torino, Trento, 26 gradi per Bergamo, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza, Rimini, Venezia, Ancona, Campobasso, 27 gradi per Brescia, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Pisa, Potenza, 28 gradi per Aosta, L’Aquila, Perugia, Alghero, 29 gradi per Bologna, Firenze, Grosseto, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo, Bari, Brindisi, Lamezia, Messina, 30 gradi per Catanzaro, Crotone, Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Olbia, Sassari, 31 gradi per Lecce, Taranto, Catania e Cagliari.



ATTENZIONI AI FORTI TEMPORALI TRA SERA E NOTTE - Localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento; nella notte particolare attenzione all’Emilia Romagna e all’alto Adriatico.



CON L’INIZIO DI SETTEMBRE L’ESTATE SI PRENDE UNA PAUSA ANCHE AL CENTROSUD - L’inizio della settimana sarà segnato dall’arrivo della nuova intensa perturbazione atlantica. Lunedì al mattino rasserena al Nordovest; ancora poco nuvoloso all’estremo Sud e nelle Isole. Da nuvoloso a molto nuvoloso altrove con rovesci e temporali localmente forti su regioni dell’Alto e Medio Adriatico, Umbria, Lazio in rapida estensione alla Campania. Al Nordest ancora qualche pioggia su Friuli e Veneto orientale. Al pomeriggio soleggiato e ventoso per venti di Föhn al Nordovest, poco nuvoloso sulle Isole, cessano gradualmente i fenomeni sul Nordest, su Toscana e alto Lazio; precipitazioni localmente forti su Campania, Basilicata, regioni del Medio Adriatico, Puglia, Campania e Calabria tirrenica. In serata ancora rovesci sulle regioni del medio e basso Adriatico, su Campania e Calabria, in estensione anche alla Sicilia settentrionale.



TEMPERATURE IN FORTE CALO ANCHE DI 10-12 GRADI - Temperature in sensibile diminuzione al Nordest, Centro, Campania, Sardegna; in alcuni casi il calo termico sarà anche di una decina di gradi. Ad esempio Venezia che ieri ha registrato una temperatura di 29 gradi, lunedì ne vedrà 21 gradi, Bologna da 31 passerà a 21 gradi, Ancona passerà da 26 gradi a 21 gradi, Firenze da 31 gradi a 21 gradi, Roma da 31 gradi a 23 gradi, Rimini da 27 a 19 gradi, L’Aquila da 29 a 22 gradi.



ATTENZIONE AI VENTI: RAFFICHE FINO A 80 KM/H - Venti da moderati a forti. Maestrale su Sardegna, Bora sull’alto Adriatico e forti venti da ovest su basso Tirreno e Sicilia con raffiche che localmente in modo speciale al Centrosud, raggiungeranno i 60-80 km/h. Mari da molto mossi ad agitati.



Martedì il tempo rimarrà instabile nelle regioni del Medio Adriatico, al Sud e in Sicilia con piogge e rovesci frequenti. Le precipitazioni risulteranno più insistenti nel settore del Medio Adriatico (dalle Marche alla Puglia settentrionale) e nel Basso Tirreno (tra Calabria meridionale e Sicilia settentrionale). Cielo nuvoloso all’estremo Nordest con qualche locale precipitazione in mattinata; tendenza a nuovo peggioramento a fine giornata per un nuovo impulso in discesa dall’Europa centrale. Tempo ben soleggiato nel resto del Nord, su alta Toscana e Sardegna. Sarà ancora una giornata molto ventosa sull’Alto Adriatico e al Centrosud per venti settentrionali; le temperature caleranno sensibilmente al Sud e in Sicilia, in rialzo al Nordest, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Probabilmente fino a venerdì su gran parte dell’Italia questa circolazione di bassa pressione, pur indebolendosi manterrà ancora attive condizioni di generale instabilità atmosferica. Si attenuerà l’intensa ventilazione e di conseguenza le temperature riguadagneranno qualche grado. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.