Jesolo, i droni controlleranno gli ambulanti abusivi sulle spiagge

13:39 - Il Comune di Jesolo (Venezia) ha messo a punto un sistema di controllo dal cielo dei venditori abusivi sulle spiagge. Dei droni, velivoli senza pilota, potranno sorvolare l'arenile per scoprire non solo le bancarelle non autorizzate ma anche gli accampamenti e i depositi della merce fuorilegge, anche contraffatta. Il sindaco Valerio Zoggia attende il via libera della giunta ed è pronto alla sperimentazione già dalla prossima stagione turistica.

Possono vedere anche di notte - Il primo cittadino ha assistito lunedì mattina ad una dimostrazione di volo del drone radiocomandato realizzato da un'azienda specializzata. I velivoli si alzano fino a 80 metri e possono coprire un raggio di 250 metri. Di notte potranno osservare il territorio grazie a videocamere a infrarosso. Due agenti della polizia locale seguiranno un corso per pilotarli da terra.



Gli altri impieghi - L'utilizzo di questi dispositivi, ha sottolineato il sindaco Zoggia, può essere esteso ad altri campi come la valutazione delle conseguenze di mareggiate, incidenti e giri di droga.



Le polemiche sui costi - I droni potranno essere noleggiati al costo di 10 mila euro a settimana. Spesa che ha già sollevato polemiche in rete con molti cittadini che parlano di operazione di "pura immagine" e costosa per le casse comunali.