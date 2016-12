21:35 - Un fuori programma destinato a fare il giro del mondo: Papa Francesco che risponde a un giornalista al termine della funzione del Giovedì Santo al centro don Gnocchi di Roma. Bergoglio infatti non si è tirato indietro davanti al microfono di Federico Pini in diretta con l'edizione del Tg4 delle 19. "Pregate per me" ha detto Francesco davanti alle telecamere.