Gualdo Tadino, arrestato il fidanzato della donna uccisa in albergo

14:26 - E' stato arrestato dai carabinieri per omicidio volontario ed è piantonato in ospedale Daniel Bardu, il muratore romeno di 28 anni accusato di avere ucciso la fidanzata, Ofelia Bontoiu, sua connazionale e coetanea, ferendola alla gola con un'arma da taglio nella camera di un albergo di Gualdo Tadino (Perugia). L'uomo ha tentato il suicidio ed è stato ricoverato in ospedale. Le sue ferite non sono gravi.

I due giovani, coetanei, erano fidanzati da qualche tempo. Lei, Ofelia Bontoiu, viveva con i genitori e i fratelli a Gualdo Tadino dove lavorava come badante in un famiglia del posto, piuttosto conosciuta in città. Era in prova da una decina di giorni. Lui si era invece trasferito da qualche tempo in Inghilterra dove faceva il muratore. Da qualche giorno era tornato a Gualdo Tadino dove alloggiava nell'affittacamere. Stanza dove nel pomeriggio ha incontrato la fidanzata.



Cosa sia successo tra i due non è ancora chiaro. Probabilmente c'è stata una lite. Forse perché il giovane voleva che la fidanzata lo seguisse in Gran Bretagna. Dopo l'aggressione, a dare l'allarme è stato il titolare della piccola struttura ricettiva. I carabinieri hanno trovato la giovane in un lago di sangue, già morta a causa una profonda ferita da arma da taglio alla gola. Ferito al collo e ai polsi anche il suo connazionale. Che è stato subito soccorso da un'ambulanza del 118 e portato all'ospedale di Branca.