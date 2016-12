12:22 - Le separazioni e i divorzi consensuali saranno più veloci ed assistiti dagli avvocati, senza passare dal giudice. E' quanto annunciato dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nell'ambito della riforma complessiva del settore, prevista nei prossimi mesi. Sarà un decreto a garantire la possibilità di un accordo tra coniugi assistiti dagli avvocati, senza l'intervento giurisdizionale.

Il guardasigilli ha parlato di un decreto per affrontare l'arretrato civile, che mira a favorire il ricorso alla via stragiudiziale per risolvere le controversie, attraverso procedure arbitrali e la negoziazione assistita da un avvocato. In altre parole accadrà come in Francia, dove per separazioni e divorzi consensuali, è previsto che l'accordo dei coniugi assistiti dagli avvocati superi la necessità dell'intervento giurisdizionale, tranne nei casi di presenza di figli minori o portatori di grave handicap.



Al provvedimento sul civile si lega anche l'avvio dal 30 giugno del processo telematico con l'obbligo del deposito telematico degli atti, anche se gli uffici non sono tutti pronti, anzi si riscontra una situazione a macchia di leopardo.



La riforma del divorzio rientra in un pacchetto di riforme più ampio. Orlando parla di "bonificare il campo", affrontando alcune grandi questioni come quella delle carceri, della lotta alla mafia, del diritto civile e della riforma del Csm. Una riforma organica della giustizia che prenderà corpo a giugno.