Concordia,no macchie vicino Corsica

14:47 - Non sono più visibili le due macchie a largo delle coste della Corsica segnalate in precedenza dalla rilevazione aerea compiuta dalla Capitaneria di Porto. Lo conferma il volo di ricognizione effettuato dalla stessa Capitaneria nell'ambito della "procedura di validazione" disposta dal ministro dell'Ambiente. "Continueremo a monitorare il mare in tempo reale - afferma Galletti - perché tutta l'operazione venga svolta nella totale sicurezza".