23:44 - Una donna, Anna Solambrino, di 40 anni, è stata accoltellata durante una lite scoppiata a San Pietro a Patierno (Napoli). Soccorsa, la 40enne è stata portata in ospedale dove è ricoverata in prognosi riservata per ferite da taglio alla schiena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che stanno facendo le indagini.