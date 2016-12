Yellowstone, soppresso baby bisonte caricato in auto da turisti

La settimana scorsa alcuni turisti avevano caricato il bisonte neonato sulla loro auto e l'avevano portato in un struttura del parco , preoccupati che facesse troppo freddo per lui. Un'attività pericolosa per due motivi . Il primo, come ricordano i guardiaparco, è che gli adulti della specie sono molto protettivi verso i piccoli e possono diventare aggressivi per difenderli. Il secondo è che se i piccoli subiscono interferenze esterne, le madri li respingono. Proprio così è accaduto al piccolo, suo malgrado protagonista di questa triste vicenda: i ranger hanno tentato invano di riunirlo al branco, ma hanno dovuto sopprimerlo perché, abbandonato a se stesso, vagava nel parco continuando ad avvicinarsi alle auto e alle persone lungo le strade.

Ai visitatori che chiedevano come mai il piccolo non fosse stato salvato dandolo in adozione fuori dal parco, i funzionari di Yellowstone hanno risposto sempre via Facebook: "Avremmo dovuto sopttoporlo a mesi di quarantena per la brucellosi. Non ci sono strutture al momento e non siamo in grado di prenderci cura di un animale troppo piccolo per brucare da solo. Né la missione del Parco nazionale è il salvataggio degli animali: il nostro obiettivo è di mantenere i processi ecologici di Yellowstone. Anche se in questo caso c'erano umani coinvolti, non è raro che le giovani madre di bisonte abbandonino i loro piccoli, che muoiono di fame o uccisi dai predatori".



Nel 2015 a Yellowstone cinque visitatori sono stati feriti gravemente da bisonti perché si erano avvicinati troppo agli animali. I bisonti feriscono i turisti del parco più di qualunque altro animale.