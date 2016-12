27 aprile 2016 18:03 Usa, padrona porta a spasso il suo cane trascinandolo con lʼauto: scoppia lʼindignazione sul web Eʼ successo in California, a Stockton. Una donna ha ripreso la scena con il cellulare e ha pubblicato il filmato su Facebook: la polizia per ora apre solo unʼinchiesta

Un'azione folle e incivile: sono questi i primi due aggettivi che giungono alla mente per descrivere una tal scena. In California, a Stockton, la padrona di un cane, stanca di portarlo a spasso a piedi, ha pensato di tenerlo al guinzaglio mentre guida la sua auto: per il povero animale, quella che doveva essere una piacevole passeggiata si è trasformata in un vero incubo.

Una donna ha ripreso tutto con il cellulare e ha pubblicato il filmato su Facebook: le immagini hanno scatenato un'ondata di indignazione sul web, dove gli utenti sono rimasti sconvolti dal comportamento non solo incivile, ma anche pericoloso. Le altre auto, infatti, hanno dovuto più volte evitare il cane per non investirlo.