Ecuador: i pompieri perdono per infarto Dayko, il loro fidato cane da soccorso

I pompieri di Pedernales, l'area più colpita dal terremoto in Ecuador, hanno perso Dayko, il loro fidato cane da soccorso che ha salvato nel corso della sua "carriera" una decina di vite umane. Labrador di 5 anni, Dayko è morto per un infarto dovuto a una grave disidratazione provocata dal caldo. Su Facebook i pompieri hanno ringraziato l'animale per il suo "eroico impegno", che ha permesso di tenere alto il nome della loro squadra, la "K9".