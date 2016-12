Usa, il lago Michigan infestato dal piranha vegetariano dai denti umani che cresce a dismisura

E' tra i pesci sudamericani più diffusi negli acquari di tutto il mondo, meglio conosciuto come pacu gigante: se ne stima un miliardo di esemplari venduti ogni anno. Rispetto al cugino carnivoro, la dieta di questo piranha è vegetariana. "E' illegale - spiega Paige Filice della Michigan State University - rilasciare specie domestiche, invasive o no, nelle acque dello Stato, senza un permesso. Questo vale per il pesce rosso e per il pacu gigante e anche per i pesci d'allevamento".



A tal proposito, una campagna propone soluzioni per chi non può più tenere piranha in casa, dal momento che dal 2012 a oggi sono stati ripescati pacu in laghi, stagni e ruscelli di almeno 27 Stati degli Usa: "Se il tuo pacu è cresciuto troppo - è lo slogan che ricorda Filice - invece di rilasciarlo in uno stagno o in un fiume, pensa di donarlo o scambiarlo con un altro appassionato o rivolgiti a un acquario pubblico o a uno zoo".