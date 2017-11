Usa, gatto-lince finisce nel cofano di un'auto e viene trascinato per 80 km: salvo, presto tornerà libero

E' finito per sbaglio nel cofano di un'auto e lì è rimasto per 50 miglia, circa 80 chilometri . E' quanto accaduto a un bobcat, il gatto-lince più comune negli Stati Uniti . Il bellissimo felino è stato caricato involontariamente dal guidatore nel New Jersey ed è arrivato in Virginia , per poi essere salvato dal Richmond Animal Care and Control . "Non avevamo mai avuto l'opportunità di stare così vicini a una creatura simile: bella e selvatica. E' fantastico che ce l'abbia fatta", ha dichiarato Christie Peters , direttore dell'organizzazione no-profit.

Il racconto - “Era il giorno del Ringraziamento - ha raccontato Peters - Mi ero alzata alle 6.30 del mattino per preparare la torta al cioccolato che piace tanto a mio marito. Alle 8.06 ho ricevuto un messaggio dalla collega Barbara Jones: ‘Un bobcat è rimasto incastrato nel cofano di una macchina. Ed è ancora vivo’. Sono uscita di corsa. Appena sono arrivata e ho visto l’animale non potevo crederci: Era tutto vero!”. Peters ha poi sedato il bobcat che, dopo circa 4 minuti, era già libero. “E stava benissimo!”, ha sottolineato la donna.



Il guidatore si era accorto di aver “colpito” qualcosa a Gloucester. Ma non immaginava di aver portato con sé, nel cofano della sua auto, un bobcat. Lo staff del Richmond Animal Care and Control ha poi portato il felino al Wildlife Center of Virginia (un centro per il salvataggio degli animali selvatici) per ulteriori accertamenti. Potrà tornare libero non appena starà meglio.