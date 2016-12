13 novembre 2014 Usa, ecco Stache: il gatto con i baffi "umani" conquista il web con le sue foto Il simpatico felino è diventato una star del web dopo che la sua padrona Christine Gonzalez ha pubblicato un suo scatto, ottenendo oltre 600mila visualizzazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

15:26 - Stache è un gatto "speciale". La sua particolarità è quella di avere un paio di baffi piccoli e neri, "alla Freddie Mercury". Non sono ovviamente baffi veri, ma la primissima impressione è quella. Il nome dell'animale deriva per l'appunto dalla parola "moustache" ("baffi"). Dopo che la sua padrona Christine Gonzalez, dello stato americano del New Jersey, ha postato una foto su Reddit, Stache è diventato una vera e propria star del web, superando le 600mila visualizzazioni.