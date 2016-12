Gattino imbizzarrito sul tappeto rosso Tutto quel... morbido spaventa il micio

13:47 - Sembra imbizzarrito, spaventato, e molto, molto nervoso. A provocargli questa reazione è il morbido tappeto della casa del padrone, che non incontra per niente il gradimento del gattino. Anzi, il micetto si dimena, quasi atterrito, saltellando da un punto all'altro senza sosta. No, non gli piace proprio quella morbida distesa dai mille disegni. Che, invece di un gioco per tirare i fili, diventa per lui quasi un campo di battaglia.