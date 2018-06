Un cerbiatto steso a terra, così terrorizzato da non riuscire a muoversi. A filmare la toccante scena è stata la donna che si è trovata alla guida dell'auto che ha spaventato il cucciolo in quel modo. Stava percorrendo la strada di Bremerton (Washington) proprio nel momento in cui la famiglia di cervi, mamma e figlio, attraversavano la carreggiata: alla vista della macchina il piccolo è rimasto paralizzato dalla paura. Per fortuna però la mamma cerva è intervenuta a salvarlo: quando ha visto il suo cucciolo in quello stato è tornata da lui per rassicurarlo, allora il cerbiatto si è alzato per seguirla e insieme si sono allontanati.