Usa, cane pronto per l'eutanasia salvato dal suo padrone

Ollie è un pastore scozzese che ha rischiato di morire per colpa di una zecca: solo grazie alla prontezza del suo padrone il cane si è salvato. Nonostante fosse in perfetta salute, l’animale ha iniziato improvvisamente a soffrire di sonnolenza, fino a non riuscire più a mangiare da solo né a muoversi. Dopo aver tentato in ogni modo di curare Ollie, Al e Joelle, i padroni, hanno quindi preso la sofferta decisione di sopprimerlo. Nello studio del veterinario incaricato di effettuare l'iniezione letale, Al - mentre tranquillizzava Ollie - ha notato uno strano rigonfiamento sottocutaneo vicino al collo del cane: accortosi della presenza di una zecca, si è illuminato.