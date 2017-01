Traffico illegale di animali, sequestrati oltre 200 ibridi tra cane e lupo

Il 13 gennaio è stata portata avanti con un sequestro di massa l'operazione " Ave lupo ", condotta dal neonato Comando dei Carabinieri dell'Unità Forestale, che ha portato a termine una fase della lunga indagine sul traffico illegale di ibridi tra cani lupi selvatici usati per incrociare la pregiata razza . I 229 sequestri simultanei di questi esemplari e dei relativi pedigree, che ne attestavano falsamente la purezza, riguardano gli animali provenienti da un allevamento di Serramazoni nel Modenenese , e sono stati eseguiti in 54 diverse province , con grande sorpresa dei proprietari truffati.

Questa attività costituisce un’importante operazione di prevenzione e tutela verso i proprietari che, ignari, avrebbero acquistato a caro prezzo cani non di razza, sottovalutando il potenziale rischio di aggressività dei propri animali da compagnia, frutto di questi incroci pericolosi.



I canilupo venivano prelevati illegalmente nella zona dei Carpazi, nei paesi scandinavi o in Nord America per essere incrociati, con cani da Lupo Cecoslovacco selezionati, per ottenere un patrimonio genetico nuovo e capace di dare origine a esemplari di grande bellezza e più resistenti a disfunzioni e malformazioni ossee ma potenzialmente pericolosi. Ciò in violazione dei disciplinari stabiliti dall’Enci (Ente nazionale della cinofilia italiana).