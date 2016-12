7 aprile 2016 Sudafrica, il baby rinoceronte orfano schiaccia un pisolino sulla ragazza che lo ha "adottato" Laura Ellison, 24enne veterinaria, ha commosso tutti su Instagram con un video che vede protagonista il rinoceronte Kabelo

Laura Ellison, 24enne veterinaria australiana, ha commosso tutti su Instagram con un video che vede protagonista il baby rinoceronte Kabelo. Filmato nel momento in cui si adagia sulla pancia della ragazza per schiacciare un pisolino, l'animale mostra la sua fiducia e amore verso Laura, che lo accudisce giornalmente all'interno del "Rhino Orphanage", orfanotrofio per rinoceronti in Sud Africa. Kabelo, infatti, è rimasto orfano dopo l'uccisione della madre da parte di un bracconiere.

Laura spiega come da tempo si stia prendendo cura dell'animale, con il quale ha stabilito un legame molto forte, testimoniato dalla "gentilezza" con cui Kabelo si rivolge alla veterinaria. Nonostante sua madre sia stata uccisa proprio per mano dell'uomo, il rinoceronte continua a fidarsi della ragazza a tal punto da utilizzarla come comodo "cuscino" per fare un pisolino.