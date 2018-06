Scoiattolo al palo: olio lubrificante come antifurto del cibo per uccelli | Video

Come impedire agli scoiattoli di rubare i semini messi in giardino per nutrire gli uccelli? L'idea di una donna di Orlando, Florida, sembra aver sortito gli effetti tanto attesi. A rivelarlo è un video postato su Twitter dalla figlia, Christina Rotondo. Nel brevissimo filmato, che in una manciata di giorni ha già accumulato oltre 13 milioni di visualizzazioni, si vede lo scoiattolo che cerca di arrampicarsi sul palo alla cui estremità è posto il cibo per gli uccelli. Ma l'olio lubrificante con il quale il pale è stato unto, non permette al ladro goloso nessuna arrampicata... solo una scivolata fino a terra. Come in un cartone animato.