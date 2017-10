Russia, cucciolo di lince salvato dalla trappola muore dopo due giorni di cure

Un intero giorno con la zampa nella tagliola dei bracconieri ha indebolito troppo il suo giovane fisico, così, nonostante il salvataggio, le cure, un intervento di 4 ore e giorni passati a sperare in un lieto fine, il cucciolo di lince è morto e il parco safari della regione russa di Primorsky Krai, dov'era stato portato per la degenza, è in lutto. Il felino aveva 5-6 mesi: i suoi forti miagolii avevano guidato i suoi soccorritori.

In tanti avevano sperato in un lieto fine per il cucciolo di lince, che dopo il lungo intervento alla zampa ferita, stava passando giorni di convalescenza in un luogo riparato del parco safari, non esposto al pubblico e sottoposto alle cure degli addetti. La sua morte ha rattristato tutti coloro che avevano iniziato a fare il tifo per il felino, dopo la diffusione della notizia del salvataggio.