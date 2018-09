Un giro da brividi per un gruppo di turisti in visita al parco-safari di Belogorsk, cittadina dell'Estremo Oriente Russo. Un leone, ospite della struttura, in vena di coccole ed effusioni, non ci pensa due volte a salire sul van che trasporta la comitiva, scalzando dal suo posto l'autista del mezzo. L'animale si mette al volante, ma, non contento, inizia a fare il "micione" con i passeggeri. Strofina il muso, dà testate e leccate ai presenti, che, per nulla intimoriti, ma divertiti, cogliendone l'indole mansueta, ne approfittano anche per un selfie "ruggente".