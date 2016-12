Quando la pizza chiama, l'orso risponde: un cucciolo entra in un ristorante del Colorado

E' davvero difficile resistere all'idea di mangiare una bella pizza. Lo sa bene un cucciolo di orso che, vagando per le strade della città americana di Colorado Springs, è finito nel retro di una pizzeria, attirato dal profumino proveniente dal forno. L'animale era ricercato dalla polizia perché era stato avvistato nelle vicinanze di una scuola. Quando l'hanno trovato, l'orsetto stava dormendo beatamente sui cartoni da asporto. Ma la fame, evidentemente, non gli era ancora passata. E allora gli agenti lo hanno "premiato" con un bel pezzo di pizza prima di portarlo in un centro veterinario.