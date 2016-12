30 settembre 2014 Olanda, il primo ristorante per cani e gatti Il Royal Canin Experience Center ha inaugurato questo locale rivolto esclusivamente agli amici a quattro zampe in occasione della giornata degli animali Tweet google 0 Invia ad un amico

14:32 - Ha aperto i battenti ad Amsterdam, il primo ristorante olandese per cani e gatti. In preparazione della giornata degli animali che si svolge il 4 di ottobre, il giorno di San Francesco, il Royal Canin Experience Center ha già accolto i primi "clienti", in questo locale rivolto esclusivamente agli amici a quattro zampe.