4 settembre 2014 Cani, gatti, cavalli e persino un leone:

il cimitero per animali più antico d'America Storie d'amicizia fra cane e padrone (ma non solo), raccontate dalle foto dell'Hartsdale Cemetery a New York

16:45 - Eterno riposo per cani, gatti, cavalli e persino un leone: all' Hartsdale Cemetery and Crematory di New York c'è posto per tutti, anche per alcuni padroni, che hanno deciso di essere seppelliti insieme al loro compagno a quattro zampe. Alcune tombe sono davvero antiche: una risale al 1899. Altre hanno un design ricercato, o iscrizioni altrettanto commoventi che quelle riservate ai membri della famiglia. Tutte raccontano una storia molto dolce.