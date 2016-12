Milano, abbandonano cane davanti al cimitero: appello su Facebook per identificarli

Dopo aver compiuto il più ignobile dei gesti, si danno alla fuga convinti di non essere stati visti. E, invece, anche questa volta ci sono le telecamere comunali ad aver ripreso tutto. Il video finisce sui social network e ora è caccia alla coppia della Smart Forfour che ha abbandonato nel pomeriggio del 9 agosto uno spinone davanti al cimitero di Boffalora Sopra Ticino (Milano). Il sindaco lancia l'appello via Facebook: "Aiutateci ad individuarli".

L'occhio della telecamera ha ripreso l'auto, una Smart Forfour vecchio modello colore blu con le modanature chiare, accostare vicino al prato all'ingresso del cimitero. Si vedono un uomo e una donna far scendere un cane, per poi darsela a tutta birra.



L'animale, risultato privo di microchip, rimane sul ciglio della strada disorientato ad osservare la vettura allontanarsi; ora è stato recuperato ed è al sicuro.



Oltre alla caccia ai due padroni traditori che rischiano per abbandono di animale in base all'articolo 727 del codice penale, sul Web è scattata anche la gara di solidarietà per adottare l'inconsapevole vittima di questa brutta storia.