Leopardo cerca di bere da una pentola, resta con la testa incastrata

Cerca un po' di acqua, viene attratto da una pentola in metallo e rimane con la testa incastrata. La brutta disavventura ha visto come protagonista un leopardo assetato nel villaggio di Udaipur, nello stato del Rajasthan, in India. La scena ha richiamato molte persone che, telefonini alla mano, hanno scattato foto e girato video, senza intervenire per paura che il felino potesse reagire.