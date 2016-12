In Giappone come testimone di nozze potete scegliere... un alpaca

Mentre nel resto del mondo la scelta dei testimoni di nozze provoca mal di pancia e vere e proprie litigate, in Giappone hanno trovato una soluzione a dir poco "insolita". L'Hotel Epinard Nasu, nella prefettura di Toghici, offre in prestito ai promessi sposi un alpaca per ricoprire questo delicato incarico. Gli animali provengono da uno zoo situato nelle vicinanze e sono disponibili anche per le classiche fotografie di rito.