In Costa Rica il "santuario" che cura i piccoli bradipi e li aiuta a reinserirsi nel loro habitat

E' in Costa Rica l'istituto che si prende cura dei piccoli di bradipo e li aiuti a reinserirsi nel loro habitat naturale. L'attività di questo importante "santuario", coordinata e voluta da Sam Trull, opera nella tutela degli animaletti dal 2013. I suoi scopi sono la ricerca sui bradipi in cattività e in libertà, la collaborazione con altre istituzioni che lavorano con questi animali nel mondo, l'educazione e l'informazione sulle loro caratteristiche.