Il terrore dei gatti? Il veterinario

HA SBARAGLIATO LA CONCORRENZA Romania, quando il boss in azienda è un gatto

E' diventato il direttore comunicazione di una start up romena che vende prodotti per animali online. Il gatto Bossy ha sbaragliato la concorrenza ed è stato "assunto" con uno "stipendio" di 150 euro al mese più un bonus di cibo per gatti.