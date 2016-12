Hulk, il pitbull più grande del mondo, è papà: i cuccioli valgono una fortuna

Marlon e Lisa, i suoi proprietari, allevano questa razza di cani in un ranch nel New Hampshire, Stati uniti, per farli diventare degli esperti cani da guardia. E se in alcuni paesi come l'Inghilterra, questa razza è stata vietata, Marlon si difende dicendo che Hulk è si una valida guardia del corpo, ma anche un cane molto tenero e affettuoso, basta vederlo con i suoi "bambini". Ora i cuccioli saranno messi in vendita alla cifra record di mezzo milione di dollari. E c'è da giurare che saranno in molti fra vip e personaggi famosi a volere uno di questi cuccioli che, a parte le loro presunte doti da difesa, sono cagnolini molto teneri.