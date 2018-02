Teramo, dopo settimane di ricerca in salvo il cane-scalatore fotografato sulla cima dei Monti della Laga

L'escursionista che ha scattato da lontano la foto non poteva credere ai suoi occhi. Sulla vetta di Pizzo di Moscio, a oltre 1300 metri d'altitudine, nel gruppo Monti della Laga, nel comune di Valle Castellana (Teramo), c'era un cane, tutto solo, nella neve. Avvertito l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, è scattata la caccia all'animale anche via social. Ma per tre settimane le ricerche dei carabinieri forestali sono state senza esito. Fino al lieto annuncio sulla pagina Facebook del Parco: "Lo abbiamo trovato!... O meglio, è stato trovato dal Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di Rocca Santa Maria dopo giorni di tentativi". "Vagava spaventato e senza microchip - prosegue il post. - Dopo aver tranquillizzato e rifocillato il cane, i militari lo hanno affidato al servizio veterinario dell’Ausl di Teramo. Ci auguriamo che questa splendida bestiola trovi presto una casa che la ospiti". Per rendere la favola del "cane scalatore" a lieto fine manca, dunque, un tetto, dove questo maschio di razza lagotto romagnolo possa stare al caldo dopo giorni interi passati al freddo e al gelo